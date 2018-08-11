Rize’yi sel vurdu: 1 ev çöktü, 22 ev boşaltıldı

Rize
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Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerini de sel vurdu. Pazar ilçesi Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı. RizeÇamlıhemşin Karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle özellikle Akkaya köyündeki tahribat havadan görüntülendi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş "Vatandaşlarımızın zararları karşılanacak" dedi. DOĞU'DA 5 ILDE YAĞIŞ UYARISI
Selde mahsur kalanlar AFAD
ve AKUT tarafından kurtarıldı. Irmak köyünde imam Tayyip Sırtlı'nın kaldığı lojmanın bir kısmı çöktü. İmam, ailesi son anda kurtuldu. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum için şiddetli sağanak yağış uyarısı
yapıldı. Muhammet DELAL