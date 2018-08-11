Sana Çamlıca’dan baktım Aziz İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın kısa süre önce ziyaret ettiği Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında İstanbul
'un yeni simgesi olacak 365 metre yüksekliğindeki kulede 167.5 metrelik antenin yerine yerleştirilmesinin ardından kat montajlarına başlandı. 53 kattan oluşacak Avrupa'nın en yüksek kulesinin ilk 3 katı tamamlandı. Kulenin en alt katında imalatı yapıldıktan sonra vinçler yardımıyla kaldırılan
katlar sırasıyla yerleştirilecek. Kule tamamlandığında onlarca radyo ve televizyon vericisinin yarattığı görüntü kirliliği de ortadan kalkacak. Restoran, kafe ve seyir teraslarının da yer alacağı Çamlıca Kulesi
'nin yılda 4.5 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Ziyaretçileri inanılmaz bir İstanbul manzarası bekliyor. Muhteşem bir Boğaz, Adalar ve Tarihi Yarımada manzarasına sahip olan kuleden şehrin en uzak semtleri bile görülebiliyor. TÜRK MİMAR, TÜRK MÜHENDİS
300 Türk işçisi, mühendis ve mimarın büyük özveriyle çalıştığı kulenin proje müdürlüğünü mühendis Özgen Bölük (30) yapıyor. Daha önce de Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nün inşaatında görev alan Bölük, gece gündüz inşaat sahasında denetimlerde bulunuyor. Kulenin mimarı ise Melike Altınışık. 2011'de Londra'da mimari çalışmalarını uluslararası platformda sürdürürken, 'Çamlıca TV ve Anten Kulesi Projesi' yarışması için tasarladığı proje ödüle layık görülmüştü.