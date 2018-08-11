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çekildi. İşte sonuçlar!

çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar

Giriş Tarihi: 11.8.2018 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 23:57
Sayısal Loto çekildi. İşte sonuçlar!

çekilişi, 11 Ağustos Cumartesi 2018 tarihinde 'da İdaresi tarafından gerçekleşti.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto çekildi. İşte sonuçlar!
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