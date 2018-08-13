2019 AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? (Anadolu Üniversitesi yeni kayıt tarihi)

Üniversite eğitimini AÖF aracılığıyla sürdüren ve yeni dönemde AÖF'e kayıt olmak isteyen adaylar, kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi ise 2018-2019 kayıt tarihlerini paylaştı. Peki, AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:
Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YENİ KAYIT
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019