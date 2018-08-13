Azmiyle Avrupa ikincisi oldu

Ailesiyle Karabük
'te yaşayan Fatma Coşkun bir başarı öyküsüne imza attı. Babası KOAH hastası olduğu için çalışamayan genç kız
ın annesi gündelik işlerle evin geçimini sağlıyordu. Safranbolu'da haftada bir kez karate kulübüne giden Fatma'nın kaderi antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar tarafından yeteneği keşfedilince değişti. Genç kız üç yıl önce karatede başarı merdivenlerini tırmanmak için İstanbul'a çağrıldı. Önce akrabalarının yanında sonra da özel bir yurtta kalmaya başladı. Yurt masraflarını antrenörü ve hayırseverler karşıladı. AK Parti İstanbul Milletvekili
Mustafa Mican bir yıl boyunca burs verdi. Eğitimini ise Sancaktepe'deki Sarıgazi Mesleki Anadolu Lisesi'nde sürdürdü. Okulundan bu yıl onur belgesiyle mezun oldu. 2015'ten bu yana antrenör Özçınar'ın çalıştırdığı Coşkun, ilk kez geçen yıl tekvando branşında milli olarak KKTC
'de düzenlenen Avrasya Şampiyonası'na katıldı. Kıbrıs
'ta üçüncü olan Coşkun bu yıl budokaido kyokushin karatede ilk kez milli olmayı başardı. 1-5 Ağustos'ta Amasya
'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldı ve 55 kilo büyük kadınlarda Avrupa ikincisi oldu. Bu yıl üniversiteye başlayacak olan Coşkun "Yetkililerin bana sahip çıkmasını istiyorum. Kaldığım yurt daimi olmadığı için sorun yaşayacağım. Yarışmalara katılırken çok zorluk yaşıyorum. En azından yarışmalar için harcırah verilirse benim için çok iyi olur" dedi.