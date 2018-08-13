Bağlayıp 4. kattan attılar

İstanbul Pendik
'te ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de ölen kişinin cesedi ve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde ayakları bağlı kişi 4. kattan yere çakılıyor.