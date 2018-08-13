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Başkent’te iki grup arasında taşlı sopalı kavga

’da iki grup arasında tartışması nedeniyle çıkan arbede, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 07:46
Başkent’te iki grup arasında taşlı sopalı kavga
Olay, dün akşam saatlerinde Polatlı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede karşılaşan iki kişi arasında tartışması yaşandı. Giderek şiddetlenen tartışma tarafların yakınlarının da katılması üzerine alevlendi. Ağız dalaşıyla başlayan gerginlik, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirlerini darp etti.
Çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırılan kavgada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Başkent’te iki grup arasında taşlı sopalı kavga
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