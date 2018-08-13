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'nde 65 düzensiz yakalandı

'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 65 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 09:33
Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan altı ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 65 kişiyi yakaladı.

Öte yandan lere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklandı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı
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