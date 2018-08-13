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Nurdağı'nda tanker devrildi, 10 ton akaryakıt yola döküldü

Nurdağı ilçesinde, akaryakıt yüklü tanker virjı alamayarak devrildi. Uçurumdan kenarında duran tankerdeki yaklaşık 10 ton akaryakıt yola döküldü, sürücü yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 18:37
Nurdağı'nda tanker devrildi, 10 ton akaryakıt yola döküldü

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Adana karayolunun 15'inci kilometresindeki Olucak Mahallesi'nde bulunan Rüzgarlı virajında meydana geldi. yönüne ilerleyen yönetimindeki, Malatya Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait, 44 AAF 639 plakalı 16 ton akaryakıt yüklü tanker, virajda kontrolden çıkıp devrildi. Büyük gürültüyle devrilen tanker, uçurumdan yuvarlanmasına ramak kala durdu. tanker sürücüsü Fırat yaralandı, yaklaşık 10 ton yakıt yola döküldü. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Necdet Fırat'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Jandarma, dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda, olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı, yolu ulaşıma kapattı. Tankerin kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

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Nurdağı'nda tanker devrildi, 10 ton akaryakıt yola döküldü
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