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‘Yeşil altın’a silahlı nöbet

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
‘Yeşil altın’a silahlı nöbet
'te "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı hasadı yaklaştıkça önlemler de arttı. ellerinde silahlarla 20-25 metre yükseklikteki gözetleme kulelerine çıkıp, gece-gündüz nöbet tutuyor. Bekçiler olası bir hırsızlık olayında havaya uyarı ateşi açarak durumu jandarmaya bildiriyor. Ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için iki ay, gece- gündüz nöbet tutan bekçilerin görevi eylül sonunda bitiyor. Fıstık fiyatının artmasıyla birlikte fıstık arazilerine hırsızların dadandığını ve neredeyse mahsulün tamamına yakınını çaldıklarını söyleyen fıstık arazisi sahibi Mehmet İnal, "Hırsızlar fıstığın değerli olduğunu biliyor" dedi.
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‘Yeşil altın’a silahlı nöbet
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