Faciaya ramak kaldı

İstanbul Boğazı
'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi. Facianın eşiğinden dönülürken olay yaklaşık 4 ay önce Boğaz'da kilitlenerek Beylerbeyi'nde bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
'na çarpan gemiyi hatırlatınca korku dolu anlar yaşandı. Olay dün İstanbul Boğazı'nda yaşandı. Arızalanan gemi kıyıda bulunan yalılara yakın bir yerde son anda durunca facianın eşiğinden dönüldü. Alınan bilgiye göre Malta bayraklı "Hazar" adlı kargo gemisi sabah saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı. Gemi 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
altına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Arızalanan gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. 1.5 SAATTE ARIZA GİDERİLDİ
Arızanın ardından kaptan, gemiyi durdurmak için hemen demir attı. Gemi Anadolu Hisarı'nda kıyıya yakın bir noktada ters dönerek son anda durabildi. İhbar üzerine geminin olduğu yere sahil güvenlik botları sevk edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından gemi sahil güvelik ve deniz polisi eşliğinde Karadeniz'e doğru tekrar hareket etti. Yeniköy açıklarına gelen gemi Marmara Denizi
'ne doğru tekrar dönüş yapıp 10.45 sıralarında Marmara Denizi'ne açıldı. Olay sırasında sahil kenarında olayı izleyen vatandaşlarsa paniğe kapıldı. 4 AY ÖNCEKİ KAZA AKILLARA GELDİ
Olay, 7 Nisan 2018'de Boğaz'da yaşanan kazayı hatırlattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen 225 metre uzunluğundaki "VITASPIRIT" adlı yük gemisinin dümeni kilitlenmiş, sürüklenen gemi Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Çarpma sonucu yaklaşık 85 milyon dolar değerindeki tarihi yalı adeta enkaza dönmüştü.