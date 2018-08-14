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Fener gol atınca kanatlanıp uçtum

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Fener gol atınca kanatlanıp uçtum
'da bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir (17) hayaline kavuştu. 'a hastanede verdiği demecinde en büyük isteğinin protez kollara kavuşmak olduğunu ve en büyük hayalinin ise maçlarına gitmek olduğunu belirten Ramazan rüya gibi bir haftasonu geçirdi. Fenerbahçeli İş Adamları'nın () sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'a gelen Ramazan, Fenerbahçe Başkanı , Sportif Direktör Damien Comolli ve yeni transfer İslam Slimani ile biraraya geldi. İki kolunu açarak uçuyormuş gibi poz veren Ramazan, olmayan kollarıyla üçlük çektirdi, stadı selamladı. Annesinin, 'Benim kanatsız kuşum' dediği Ramazan, "Çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Köyde çobanlık yaparken hep Fenerbahçe'nin maçlarına gitmeyi hayal ediyordum. SABAH'ın haberi sonrasında bana imzalı formasını gönderip, mektup yazmıştı. Hayalimi gerçekleştiren herkese minnettarım" dedi.

'RAMAZAN BİZE İNSANLIĞI HATIRLATTI'
Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı (FBİAD) Başkanı Güven Güleşçe: Ramazan'ın tek hayali 'Fenerbahçe stadında maç izlemekti. Yönetim kurulu olarak karar verdik ve Ramazan ile ailesini Fenerbahçe'nin ilk maçında ağırlamak istedik. Biz, Ramazan'ı çok sevdik. Sayın Başkan Ali Koç da sağolsun bizi kırmadı ve Ramazan'la tanıştı. Ramazan'ın gözündeki mutluluk inanılmazdı.
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Fener gol atınca kanatlanıp uçtum
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