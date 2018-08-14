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Fenomen muhtar: Ölen yok, altın elimizde kaldı

’nın Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden, daha sonra ölüm yasağını kaldırdığını açıklayarak, mahallesinde ilk ölene çeyrek altın takacağını belirtmesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen Muhtar Bilal Arslan, mahallelerinde halen ölenin olmadığını ve altının ellerinde kaldığını söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 11:55
Fenomen muhtar: Ölen yok, altın elimizde kaldı

Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl camilerinin yıkılmasından ve tabutlarının kırılmasından dolayı ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden Muhtar Bilal Arslan, ölüm yasağını kaldırdığını ve Almanya'dan gelen tabuta girecek ilk kişiye çeyrek altın takacağını duyurmuştu. Sosyal medyada adeta fenomen olan Muhtar Arslan'ın ölüm yasağını kaldırmasından bu yana yaklaşık 1 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen halen ölenin olmadığı mahallede çeyrek altın da muhtar Arslan'ın elinde kaldı.

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Fenomen muhtar: Ölen yok, altın elimizde kaldı
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