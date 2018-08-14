Kaldırımda başına beton parçası düşen Fransız kadın, şikayetçi oldu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Kunduracılar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüdüğü sırada Fransız Lidya Udan Orhan'ın başına tarihi binadan kopan beton parçası isabet etti. Bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan sonra belediye ekipleri caddede önlem aldı. Beton parçası düşen binada çalışma başlatıldı.