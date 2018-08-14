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Kuyumcuya pompalı saldırı! 20 kişi yaralandı

Başkent’te dün bir kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırı sonucu 20 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki C.B.'nin elinde bulunan tüfekle olay yerinden kaçış anları anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan 20 kişiyi yaralayan C.B., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 16:40
Kuyumcuya pompalı saldırı! 20 kişi yaralandı

Olay, 'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki C.B., dün saat 18.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle yaya olarak Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya yaklaştı. Burada pompalı tüfeğe kurşun dolduran C.B., bir anda tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Açılan kurşunlar ve saçmaların isabet ettiği 20 kişi yere yığıldı. Panikleyen vatandaşlar sağa sola kaçarken, etrafa rastgele ateş açan C.B., kurşunun bitmesiyle olay yerinden kaçtı.

ELİNDE TÜFEKLE KAMERALARA YAKALANDI

Çevredeki esnaf durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yere yığılan toplamda 20 yaralıyı tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çektikten sonra, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili delilleri titizlikle toplarken, Cinayet Büro dedektifleri kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan C.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca C.B.'nin kaçış anları ise anbean çevredeki esnafın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kuyumcuya pompalı saldırı! 20 kişi yaralandı
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