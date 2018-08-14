O bebek devlet korumasına alındı

Adıyaman
'da, Hatun P.'nin (37) parkta, süs havuzuna batırıp çıkardığı 3 aylık bebek, tedavisinin ardından koruma altına alındı. Geçtiğimiz perşembe günü Demokrasi Parkı'na gelen Hatun P. isimli kadın, kucağındaki 3 aylık erkek bebeğini süs havuzuna batırıp çıkarmaya başladı. Park görevlisi ve vatandaşlar, kadına müdahale edip, bebeği aldı. Çağırılan polis, Hatun P.'yi gözaltına aldı. Erkek bebek, ambulansla hastaneye götürüldü. Kimliği araştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebek, tedavisinin ardından Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'ne götürülerek koruma altına alındı. Bipolar bozukluğu tespit edilen Hatun P., Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun babasının ise araştırıldığı bildirildi.