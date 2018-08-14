Serinlerken can verdiler

İstanbul
Arnavutköy ilçesi Karaburun sahilinde denize giren Edanur Erol (14) ile birlikte 3 çocuk, dalgalara kapıldı.
Çocukların çAntalya
rını duyan Ramazan Akdağ ve sahildeki vatandaşlar, iki çocuğu son anda kurtardı. Erol ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerinde Sahil Güvenlik
Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar arama yaptı. Çocuğun cesedi dün bulundu. Şile'nin Ağva sahilinde önceki gün 12.00'de babası ve amcasıyla birlikte denize giren Mirhas Demir (10), bir anda ortadan kayboldu. Kendi çabalarıyla çocuğu arayan ancak bulamayan baba ve amca, hemen jandarmayı aradı. Çocuğun cesedi, 6 saat sonra kaybolduğu yerden 15 metre ileride bulundu. Fatih Samatya Sahili'nde de serinlemek için denize giren Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov öldü. Mersin
'in Tarsus ilçesinde, askere gitmeye hazırlanan Erkan Can Gönül (22), yasak olmasına rağmen iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için önceki gün Berdan Baraj Gölü'ne girdi. Kısa bir süre sonra gözden kaybolan Gönül'ün cesedi de 1 saatlik aramadan sonra bulundu. Yine aynı barajda 17 yaşındaki Mert Çakuş boğularak yaşamını yitirdi. Antalya
'nın Manavgat ilçesine ailesiyle birlikte Azerbaycan'dan gelen Aykhan Zamanov (10) önceki akşam saatlerinde kaldıkları 5 yıldızlı otelin havuzuna girdi. Zamanov'un havuzda çırpındığını görenler hemen küçük çocuğu çıkardı. Küçük çocuk ambulanslan ile hastaneye götürüklürken yolda hayatını kaybetti.