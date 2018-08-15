Başına giren inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Hastane başhekimi Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın AFAD'ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum. dedi. Dün saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak'ta meydana gelen olayda Fırat Başaran, evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Taşdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Taşdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



