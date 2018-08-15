Hem sevdiler hem sahiplendiler

Çocuklara hayvan
sevgisini aşılamak ve barınaklara gidemeyen hayvanseverleri hayvanlarla buluşturmak için 212 Outlet'de 'Hayvan sahiplenme etkinliği' düzenlendi. Veteriner Türkiye işbirliğinde 'Karşılıksız Sev Ömür Boyu Sahiplen' sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikteki yavru kedi ve köpeklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve çocuklar hayvanları kucaklamak için birbirleriyle yarıştı. Daha önce hiç kedi ve köpeğe dokunmamış engelli bir vatandaş kedi ve köpekleri severek büyük bir mutluluk yaşadı. Katılımcılar, hayvanları sevmekle kalmadılar. İsteyen herkes ücretsiz olarak barınaklardan getirilen kedileri ve köpekleri ömürlük sahiplendi.