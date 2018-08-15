Kanserle mücadele için önemli adım

Tekirdağ
'ın
Çorlu ilçesinde kanserle
mücadele edebilmek için eğitim ve ücretsiz tarama kampanyası başlatıldı. Çorlu Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Çorlu'da yaşayan 30 yaş üstü kadınların eğitiminin yanı sıra ücretsiz olarak Mamografi, Smear ve bağırsak kanserinin erken teşhisine yönelik olarak yapılan gaitada gizli kan testi taramaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.