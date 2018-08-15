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mücadele için önemli adım

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Kanserle mücadele için önemli adım
'ın Çorlu ilçesinde mücadele edebilmek için eğitim ve ücretsiz tarama kampanyası başlatıldı. Çorlu Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Çorlu'da yaşayan 30 yaş üstü kadınların eğitiminin yanı sıra ücretsiz olarak Mamografi, Smear ve bağırsak kanserinin erken teşhisine yönelik olarak yapılan gaitada gizli kan testi taramaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
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Kanserle mücadele için önemli adım
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