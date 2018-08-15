Kum zambağını Başkan kurtardı

Endemik bir bitki olan Kum zambakları Batı Karadeniz bölgesinde sadece İnkumu sahilinde yetişiyor. Ancak kum zambakları, göz alıcı çiçeği nedeniyle tatile gelen turistler tarafından bilinçsizce sökülmeye başlanınca, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın
ise 2009'da göreve geldiğinde ilk işlerinden biri, kum zambaklarını koruma altına almak oldu. Sökülmeleri engellenince hızla çoğalan kum zambakları da yok olmaktan kurtuldu. 'BAŞKA YERDE YETİŞMEZ'
Çocukluğundan beri İnkumu sahiline geldiğini anlatan Belediye Başkanı Cemal Akın, "O zamanlar yüzlerce kum zambağı vardı. Açtıklarında altın sarısı rengindeki sahil bembeyaz olurdu. Ama tatil için gelenler bilinçsizce sökmeye başlayınca, sahile tohum dökülmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Biz önce kalan zambakları koruma altına alıp etrafını çitlerle çevirdik. Kenarlarına da koparılmamaları yönünde uyarıcı levhalar astık. Ayrıca yaptırdığımız özel bir elekle sahildeki kumu 20 santimetreye kadar temizliyoruz. Böylece tohumlara da zarar vermemiş oluyoruz" diye konuştu. Kum zambağının en büyük özelliğinin İnkumu'ndan başka yerde yetişmemesi olduğunu da sözlerine ekleyen Akın, "Buradan söküp, yolun karşısına ya da 100 metre ileriye dikin yetişmez. Kökünden koparın yolun karşısına dikin yetişmez, solar. O nedenle tatile gelenlerin söküp götürmesi sadece kum zambağını yok eder. Zambakları sökenlere ya da zarar verenlere yüklü miktarda para cezası uygulanıyor. Ayrıca endemik bir bitki olduğu için yurtdışına çıkarılması da yasak. 2014'ten bu yana zambakların açtığı dönemde festival yapıyoruz. Festival kapsamında bir hafta boyunca çeşitli spor, eğlence ve müzik organizasyonları oluyor. Son iki gün de ünlü ses sanatçılarımız sahne alıyorlar. Gelen misafirlerimiz ve yöre halkı hoşça vakit geçiriyorlar. Böylece kum zambağımızın adını Türkiye
'de duyurmaya çalışıyoruz. Festivali gelecek yıl, uluslararası düzeyde yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede sadece, Türkiye'de değil Avrupa ve diğer ülkelerde de kum zambağının ismini duyuracağız. İnkumu'nun girişine zambak heykeli de yaptırdık. Nasıl Safranbolu ilçesi Safran ile anılıyorsa İnkumu'nun da kum zambağı ile anılmasını sağlayacağız" dedi.