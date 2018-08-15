Kurban bıçağıyla öldü

Kahramanmaraş
'ta? Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde iki katlı evin bodrum katında bıçakla yaralanmış halde bulunan Fatih Konar (32) hastanede can verdi. 9 aylık çocuk babası olan Konar'ın 2 ay önce eşinden ayrıldığı ancak aile büyüklerinin araya girmesi ile eşi Nurdan T. ile yeniden yaşamaya başladıkları öğrenildi. Olay günü kayınpederinin evine giden Konar, eşiyle yeniden tartışmaya başlayınca sinirlenerek, kurban kesmek için tedarik edilen masa üzerindeki bıçağı kendi bacağına sapladığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Konar'ın, bıçak bacağındaki atardamarı kestiği için aşırı kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi.