Mardin’deki hayvan hastanesine tam not

Mardin
Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yaptığı çalışmalar ile örnek olmaya devam ediyor. Bünyesinde açtığı Sokak Hayvanları Şube Müdürlüğü ile sosyal sorumluluk denilebilecek çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı tam teşekküllü hayvan hastanesi ile başarılı operasyonlara imza atıyor. Son olarak asfalt ziftinde yaşam mücadelesi veren bir köpeği kurtaran ve sahibi tarafından eziyet gören bir atı da tedavi altına alarak tedavisinin devamı için İstanbul
'a sevk eden hayvan hastanesi herkesin beğenisini kazandı. ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sokak hayvanları konusundaki çalışmalarını en başından bu yana hassas bir şekilde sürdürdüklerini söyleyerek, "Biz bu konudaki hassasiyetimizi kurduğumuz Sokak Hayvanları Şube Müdürlüğümüz ile gösterdik. Bünyesinde bir ambulansta bulunan tam teşekküllü hayvan hastanesi, il genelindeki tüm sokak hayvanlarını tedavi ediyor. Tedavisi burada mümkün olmayan at ve eşek gibi hayvanları da kendi imkânlarıyla İstanbul ve Ankara
gibi büyükşehirlere sevk ederek tedavilerini sağlıyor. Çeşitli durumlardan kaynaklı gelen 40 civarında hayvanı ameliyat ederek sağlığına kavuşturduk. Son olarak zifte bulanan ve ölmek üzere olan bir köpeği kurtardık. Sahibinden eziyet gören bir atı da İstanbul'a sevk ettik. Biz sokak hayvanları konusunda örnek olmaya devam edeceğiz. Personeli ekipmanlarıyla günden güne gelişen hayvan hastanesi barınağımız, çalışmalarıyla takdir topluyor" dedi.