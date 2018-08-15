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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

'nın Suluova ilçesinde bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. Orta Mahalle'de 3 çocuk annesi 'in parmağına, altın yüzüğü sıkıştı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 06:34
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağı şişen genç kadın, kendisi ile aynı adı taşıyan eşi 'den yardım istedi. Eşinin yardımına rağmen yüzük çıkmayınca genç kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorun önerisi üzerine hastaneye Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, doktor gözetiminde Keskin'in parmağındaki yüzüğü mini motorlu testere ile keserek çıkardı.

Yüzüğü parmağından çıkarılan Keskin, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Uzun yıllardır parmağımda olan yüzüğüm birden parmağımı şişirdi. Tek başıma çıkarmaya çalıştım ama başaramadım. Parmağım morarmaya ve şişmeye başladı. Ekipler, yüzüğü parmağımdan çıkardılar. Ellerine sağlık." dedi.

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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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