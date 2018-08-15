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Plaka hırsızları vatandaşları isyan ettirdi

'ta araçların plakalarını çalan şebeke, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 09:35
Olay, geçtiğimiz günlerde 'ta meydana geldi. İddiaya göre; Esenyurt'ta bir hırsızlık şebekesi, hırsızlık veya başka suçlarda kullanmak üzere park halindeki araçların plakalarını çaldı. Çok sayıda aracın plakasını çalan hırsızlar, vatandaşları isyan ettirdi.

PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kapalı kasa minibüsle caddede gezen hırsızlar yol kenarında bulunan bir aracın yanına yaklaşıyor ve kısa sürede plakaları çalarak olay yerinden hızla ayrılıyor.

Plaka hırsızlığının sürekli yaşandığını belirten araç sahibi Dadaş Aras, plaka ücreti vermekten bıktığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
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Plaka hırsızları vatandaşları isyan ettirdi
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