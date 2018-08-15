Plaka hırsızları vatandaşları isyan ettirdi

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt
'ta meydana geldi. İddiaya göre; Esenyurt'ta bir hırsızlık şebekesi, hırsızlık veya başka suçlarda kullanmak üzere park halindeki araçların plakalarını çaldı. Çok sayıda aracın plakasını çalan hırsızlar, vatandaşları isyan ettirdi. PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kapalı kasa minibüsle caddede gezen hırsızlar yol kenarında bulunan bir aracın yanına yaklaşıyor ve kısa sürede plakaları çalarak olay yerinden hızla ayrılıyor.
Plaka hırsızlığının sürekli yaşandığını belirten araç sahibi Dadaş Aras, plaka ücreti vermekten bıktığını belirterek yetkililerden yardım istedi.