Sular çekildi köy ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük HES projelerinden birisi olan ve 3 barajdan oluşan Akköy
II projesinin barajlarından Gökçebel Barajı
nda su yüksekliği düşünce baraj suları altında kalan köy gün yüzüne çıktı. Aladereçam, Yaşmaklı ve Gökçebel barajlarından oluşan ve yılda 872.5 milyon kilowattsaat enerji üreten Akköy II projesi kapsamında yapımı tamamlanarak 2013'te faaliyete giren Gökçebel Barajı ön yüzü beton kaplamalı 144 metre yüksekliğinde kaya dolgu bir baraj.
Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde su seviyesi yaz mevsiminin bu aylarında düşünce Sapmaz köyünün eski yerleşim yeri de gün yüzüne çıkıyor.