Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Suriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedavi

Suriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedavi

Suriye'de aç kalınca yemek zorunda kaldığı kedi ve köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen (6), getirildiği  Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 14:21
Suriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedavi

Suriye'de yaşayan , iddiaya göre, yiyecek bulamayıp, aç kaldığı için kedi ve köpek eti yemek zorunda kaldı. Kedi- köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen Ali, rahatsızlığı artınca günden güne zayıflamaya başladı. Bunun üzerine 15 gün önce 'ye getirilen Ali, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

"KİMYASALA MARUZ KALMIŞ"

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Reyhanlı Temsilcisi Mehmet Bedir, vücudundaki iltihap nedeniyle aşırı zayıflayan Ömer Ali'nin, yakınları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Bedir, "Reyhanlı İyilikder olarak Suriye'den gelen çocuğa iyilik elini uzattık. Ali'nin tedavisine Hatay Devlet Hastanesi'nde başlandı. Ali, Suriye'de açlıktan kedi, köpek eti yemiş ve kimyasala maruz kalmış. Bünye günden güne enfeksiyonun etkisi ile zayıflayarak geri doğru gidiyor. Babası da çöp toplayarak hayatını sürdürmektedir. İyilikder olarak ailesine de öncelikle gıda yardımı yaptık" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedavi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN