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’nda iddiasına gözaltı

’nda bir şahıs, bir kadını ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 08:53
Taksim Meydanı’nda taciz iddiasına gözaltı
'nda bulunan festival alanında görevli bir kadın, edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Sözlü ve fiziki olarak taciz edildiğini belirten kadının şikayeti üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Kısa bir süre içerisinde ekipler şahsı bularak gözaltına aldı. Taciz iddiasıyla gözaltına alınan A.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelinin karakola götürüldüğü sırada suçlamaları kabul etmediği görüldü. Taksim Amirliğindeki işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Taksim Meydanı’nda taciz iddiasına gözaltı
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