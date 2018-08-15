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Üniversiteli Mert kaldırımda yürürken canından oldu

Beşiktaş'ta babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Örener, takla atan otomobilin altında kaldı. Kazada Mert Örener, olay yerinde hayatını kaybederken babası ise yaralandı. Sürücü kaçarak kayıplara karışırken Mert Örener'den ise geriye sadece görüntüleri kaldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 15:43
Üniversiteli Mert kaldırımda yürürken canından oldu

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Memleketi Ordu'dan gelecek olan annesini karşılamaya giden Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mert Örener, babası Kayahan Örener ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada, caddede kaza yaparak takla otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan üniversite öğrencesi Mert Örener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yol kenarındaki reklam panolarının arasında kalan baba Kayahan Örener'in ise, bacağında ve omzunda kırıklar oluştu. Kazaya sebep olan sürücü ise iddiaya göre, kaçarak kayıplara karıştı. Kazada reklam panosunun arasına sıkışarak hayatta kalan Kayahan Örener, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Üniversiteli Mert kaldırımda yürürken canından oldu
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