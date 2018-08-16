Amerika marka ürünleri hangileri? 2018 ABD malları elektronik temizlik gıda ve içecek ürünleri boykot listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız' demişti. Türkiye'den ABD'ye misilleme geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından ise sosyal medyada ABD malları boykot edilmeye başladı. Amerika gıda, teknoloji, giyim ürünleri listesi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2018 Amerika (ABD) ürünleri tam listesi…

ABD ÜRÜNLERİ 2018 TAM LİSTESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları arttırıldı. Öte yandan Amerika gıda teknoloji ve giyim ürünleri boykot edilmeye devam ediyor. Sosyal medyada bu konu ile ilgili birçok paylaşım yapılıyor.

ABD MALLARI BOYKOT EDİLİYOR

ABD menşeli boykot edilen ürünlerin listesi için doğru yerdesiniz. Boykot edilen Amerika markaları listesi için ilerleyiniz.