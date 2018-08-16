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Amerika marka ürünleri hangileri? 2018 malları elektronik temizlik gıda ve içecek ürünleri boykot listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sempozyumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında ‘'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız’ dedi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ise ABD manşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 arttırıldı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada ABD marka ürünleri en çok araştırılan konular arasına girdi. Amerika (ABD) giyim, gıda, sigara ve teknolojik ürünleri burada bulabilirsiniz. İşte sosyal medyada boykot edilen 2018 ABD malları temizlik, elektronik, gıda, içecek ürünleri tam listesi...

Giriş Tarihi: 16.8.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 17:08
Amerika marka ürünleri hangileri? 2018 ABD malları elektronik temizlik gıda ve içecek ürünleri boykot listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız' demişti. Türkiye'den ABD'ye misilleme geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından ise sosyal medyada ABD malları boykot edilmeye başladı. Amerika gıda, teknoloji, giyim ürünleri listesi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2018 Amerika (ABD) ürünleri tam listesi…

ABD ÜRÜNLERİ 2018 TAM LİSTESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları arttırıldı. Öte yandan Amerika gıda teknoloji ve giyim ürünleri boykot edilmeye devam ediyor. Sosyal medyada bu konu ile ilgili birçok paylaşım yapılıyor.

ABD MALLARI BOYKOT EDİLİYOR

ABD menşeli boykot edilen ürünlerin listesi için doğru yerdesiniz. Boykot edilen Amerika markaları listesi için ilerleyiniz.

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Amerika marka ürünleri hangileri? 2018 ABD malları elektronik temizlik gıda ve içecek ürünleri boykot listesi!
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