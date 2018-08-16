Beleştepe balı

İstanbul
'un
en işlek noktalarından biri olan Dolmabahçe
ile Gümüşsuyu
semti arasında kalan eski adıyla Beleştepe
yeni adıyla da 10 Aralık Şehitler Parkı'na iddiaya göre 16 yıl önce Karadenizli
2 kardeş kovan koydu. Yıllar geçtikçe artan kovan sayısı, sonunda 15'i buldu. Kovanları birbirine zincirle bağlayan arıcıları bölgede tanıyan yok. Çevre sakinleri kovan sahiplerinin arada bir gelip kovanları kontrol ettiklerini ve hasat zamanı da ballarını alıp gittiklerini söylüyor. Kovan sahiplerinin arıcılık yapma izni olup olmadığı bilinmezken İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, konu hakkında bilgilerinin olmadığını ama halka açık park alanında bu şekilde bir olaya resmi olarak izin verilmediğini söyledi.