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balı

iki kafadar ’un göbeğinde 16 yıldır arıcılık yapıyor. ile arasındaki ‘’ adıyla bilinen parktaki 15 kovan şaşırtıyor

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Beleştepe balı
'un en işlek noktalarından biri olan ile semti arasında kalan eski adıyla yeni adıyla da 10 Aralık Şehitler Parkı'na iddiaya göre 16 yıl önce 2 kardeş kovan koydu. Yıllar geçtikçe artan kovan sayısı, sonunda 15'i buldu. Kovanları birbirine zincirle bağlayan arıcıları bölgede tanıyan yok. Çevre sakinleri kovan sahiplerinin arada bir gelip kovanları kontrol ettiklerini ve hasat zamanı da ballarını alıp gittiklerini söylüyor. Kovan sahiplerinin arıcılık yapma izni olup olmadığı bilinmezken Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, konu hakkında bilgilerinin olmadığını ama halka açık park alanında bu şekilde bir olaya resmi olarak izin verilmediğini söyledi.
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Beleştepe balı
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