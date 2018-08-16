Doktoru bıçakla yaralamıştı! Yakalandı...

Firar eden hükümlü operasyonla yakalandı. Aydın Açık Cezaevi'nde bir doktoru bıçakla yaraladıktan sonra firar eden mahkum operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın Açık Cezaevi'nde doktor Yunus Emre Baba'yı bıçakla yaraladıktan sonra firar eden hükümlü Erkan Arslan'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki evine geldiğini tespit etti.

4 YIL 11 AY 15 GÜN CEZASI BULUNUYOR

Ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı. Arslan, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Aydın Açık Cezaevi'nde 1 Ağustos'ta muayeneyi kabul etmeyerek hastaneye sevkini isteyen hükümlü Erkan Arslan, cezaevinde görevli Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Yunus Emre Baba'ya bıçakla saldırdıktan sonra firar etmişti. Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği ihlal gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün cezası bulunuyordu.