İstanbul’a emsalsiz cami

İstanbul
'da Esenler Birlik Mahallesi'nde bir hayırseverin bağışladığı bin metrekarelik alana inşa edilen caminin inşaatı tamamlandı. Caminin, çevre düzenlemesinin ardından açılması planlanıyor. Bahçelievler Hak Vakfı'nca yapılan cami, Mimar Sinan
tarafından yapılan Tophane'deki tarihi Kılıç Ali Paşa Camisi'nin ve Manisa
'daki Muradiye Camisi'nin bir benzeri olacak. Taş camide kolon ve kiriş bulunmuyor. Cami, kurşunlu kenetli ve zıvanalı sistemle yapıldı. Yapımında, 34 bin adet kenet ve zıvana kullanılan caminin 50 tonu kubbe yapımına ayrılmak üzere 170 ton kurşun kullanıldı. İnşaatta demir ya da beton bulunmuyor. Yapımında hiç beton kullanılmayan cami, Hadımköy'den getirilen, "İstanbul Taşı" olarak da bilinen 2 bin-2 bin 500 yıl gibi uzun bir süre ayakta kalabilen 2 bin 300 metreküp küfeki taşından yığma tekniğiyle yapıldı. Osmanlı mimarisi örnek alınarak, 3 kapılı ve kesme taşlardan yapılan caminin ana kubbesinin her iki yanında şerefeli iki minare bulunuyor. Minarelerin çevresinde de daha küçük üç kubbe yer alıyor. Mimarisi ve estetiği ile ilgi uyandıracak caminin ön ve yan cephelerinde de kemerler yer alıyor. Taş caminin şadırvanı, avlusu ve çevre düzenlemeleri de camiye uygun bir şekilde tasarlandı. Yaklaşık bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin mimari projesini, Mimar Ahmet Tanyolaç çizdi ve mühendisliğini ise Kadir Fındıkoğlu üstlendi. "Sadece cami yapmakla kalmadık, burası bir yaşama alanı" diyen Tanyolaç, "Böyle bir eserde imzamızın olacak olması gurur verici" dedi.