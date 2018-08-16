Mahallede hız cinayeti

Adana
'da 31 Temmuz'da otomobiliyle mahalle arasında hız yapan 29 yaşındaki Mehmet Emin Karaca'ya, yol kenarında ekmek yapan kadınlar arasında yer alan Zahide Demirtaş tepki gösterdi. İkili arasındaki sözlü tartışma, Demirtaş'ın eşi İsmet Demirtaş (48), oğulları Umut (18) ve Gürkan (20) ile Karaca'nın annesi Naciye (56) ve babası Hacı Karaca'nın (46) da katıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada Gürkan Demirtaş, evden getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başlayınca, İsmet Demirtaş da yanında taşıdığı ruhsatsız tabancasıyla ateş etti.
Mehmet Emin Karaca'nın öldüğü çatışmada, Naciye ve Hacı Karaca da yaralandı. Polis, olayın ardından firar eden İsmet Demirtaş ve oğlu Umut Demirtaş'ı kıskıvrak yakaladı. Baba ve oğlu, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, kaçıp izini kaybettiren Gürkan Demirtaş'ın yakalanması için Cinayet
Büro Amirliği ekipleri, Solaklı Mahallesi ve diğer kaçabileceği noktalara ardı ardına baskınlar düzenledi. Demirtaş, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Sazak Mahallesi'ndeki dayısının evinde kıskıvrak yakalanıp tutuklandı.