Podyumun kralı 'Ağrı Dağı' oldu

Sultangazi Belediyesi, "4. En Büyük ve En Güzel Kurbanlık Hayvan Yarışması düzenledi. 60 bin metrekare alan üzerine kurulu Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda düzenlenen etkinlikte kurbanlıklar podyuma çıktı. Yarışmada ön elemelerden başarıyla geçen hayvanların seçilmesinde öncelikle ağırlığına dikkat edilirken, bunun yanında sağlıklı görüntüsü, uysallığı, temizliği ve yerli olma özelliği de dikkate alındı. Yarışmaya katılan besiciler hayvanlarını kuşaklar, duvaklar ve çanlarla süsleyerek jüriden daha fazla oy almaya çalıştı. Bu yılki yarışmada jüri olarak bulunan spor yorumcusu Ahmet Çakar yorumlarıyla yarışmaya renk kattı. Yarışmanın en güzel kurbanlığı, Murat Küsmü'nün Ağrı'dan getirdiği bin 100 kiloluk Ağrı Dağı isimli kurbanlık oldu. İkinciliği Kars'tan gelen bin kiloluk 'Şahin' isimli kurbanlık olurken, üçüncü ise Ardahan'dan gelen Bilo Ağa lakaplı Bilal Altıntaş'ın 910 kiloluk 'Maraba' isimli kurbanlık oldu. Ağrı Dağı'na ayrıca krallık tacı takıldı.

Meliha BALAMAN / SABAH