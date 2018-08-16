POS cihazı tefecilerine operasyon

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çankaya ilçesinde telefon alım satımı adı altında POS cihazı kullanılarak tefecilik yaptığı belirlenen bir iş yerini takibe aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA POS CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, çok sayıda POS cihazı, 200 bin lira nakit para, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silaha ait çok sayıda mermi ve çeşitli firmalar adına düzenlenmiş kaşe ve evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.