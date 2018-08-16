Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > POS cihazı tefecilerine operasyon

cihazı tefecilerine operasyon

'da Mali Suçlar ekiplerince, cihazı kullanılarak tefecilik yapıldığı öne sürülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 15:23
POS cihazı tefecilerine operasyon

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çankaya ilçesinde telefon alım satımı adı altında cihazı kullanılarak tefecilik yaptığı belirlenen bir iş yerini takibe aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA POS CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, çok sayıda POS cihazı, 200 bin lira nakit para, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silaha ait çok sayıda mermi ve çeşitli firmalar adına düzenlenmiş kaşe ve evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Seyir halinde kalp krizi geçiren otobüs şoförü: Benden bu kadar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
POS cihazı tefecilerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN