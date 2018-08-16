Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ünlüleri hackleyen çete yargı önünde

Ünlüleri hackleyen çete yargı önünde

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Ünlüleri hackleyen çete yargı önünde
Oyuncu , , Atacan'ın da aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yapan hacker çetesinin yargılanmasına başlandı. 46. 'nde görülmeye başlanan davada çete lideri olarak suçlanan Gökyar Şen, hakkındaki iddialar için "Oscarlık bir senaryo" dedi. Şen diğer sanıkların da suçsuz olduğunu savundu. Sanıklardan Bünyamin Savaşkol da "Gamze Özçelik'in hesabını başkası çaldı bana verdi. Gamze Özçelik ile irtibata geçtim. Öğrenciydim. Burs vermesi karşılığında hesabını geri verebileceğimi söyledim ama kabul etmedi" diye konuştu. Davada 12'si tutuklu 18 sanık, 3 yıldan, bin 321 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlüleri hackleyen çete yargı önünde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN