Ünlüleri hackleyen çete yargı önünde

Oyuncu Tamer Karadağlı
, Gamze Özçelik
, Pınar Altuğ
Atacan'ın da aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yapan hacker çetesinin yargılanmasına başlandı. İstanbul
46. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülmeye başlanan davada çete lideri olarak suçlanan Gökyar Şen, hakkındaki iddialar için "Oscarlık bir senaryo" dedi. Şen diğer sanıkların da suçsuz olduğunu savundu. Sanıklardan Bünyamin Savaşkol da "Gamze Özçelik'in hesabını başkası çaldı bana verdi. Gamze Özçelik ile irtibata geçtim. Öğrenciydim. Burs vermesi karşılığında hesabını geri verebileceğimi söyledim ama kabul etmedi" diye konuştu. Davada 12'si tutuklu 18 sanık, 3 yıldan, bin 321 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.