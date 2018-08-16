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’da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

İl Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Gevaş ilçesinde 6 şüpheli şahıs çok sayıda kazı malzemesiyle yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 09:39
Van’da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekiplerince Göründü köyü yolu üzerinde önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Kaçak kazı yapmak için geldikleri değerlendirilen biri kadın 6 şüpheli şahıs ile birlikte araçların bagajında yapılan kontrolde 1 adet metal arama detektörü, 1 adet kulaklık, 1 adet sinyal verici, 4 adet bakır çubuk, 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet keser ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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Van’da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
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