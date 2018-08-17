AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak? 2019 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri burada!

AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak? Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla devam etmek isteyen bireyler, AÖF kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Üniversite tercih işlemlerinin gerçekleşmesi ile AÖF kayıt yenileme tarihleri de en çok sorgulanan konular arasında. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile 2019 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Böylelikle adayların kafasındaki 'AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?' sorusu da yanıt buldu. İşte AÖF kayıt yenileme hakkındaki o tarih...

2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

AÖF KAYIT TARİHLERİ

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME

Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019