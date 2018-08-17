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kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak? 2019 ve yeni kayıt tarihleri burada!

kayıt yenileme tarihi, yeni eğitim öğretimi dönemi olan 2018 - 2019 yılı için de Fakültesi'nde eğitim hayatlarına devam edecek olanlar için en çok araştırılan konu. ile beraber yeni kayıt tarihlerini de araştıran bireyler, sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile, yeni dönemde açıköğretimde okumak isteyen ve kayıtlarını yenilemeyi düşünenlerin bu işlemleri hangi tarihte yapabilecekleri sorusu cevap buldu. İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkındaki merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.8.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 12:30
AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak? 2019 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri burada!

kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak? Eğitim hayatlarına Fakültesi aracılığıyla devam etmek isteyen bireyler, tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Üniversite tercih işlemlerinin gerçekleşmesi ile AÖF kayıt yenileme tarihleri de en çok sorgulanan konular arasında. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile 2019 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Böylelikle adayların kafasındaki 'AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?' sorusu da yanıt buldu. İşte AÖF kayıt yenileme hakkındaki o tarih...

2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

AÖF KAYIT TARİHLERİ

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME

Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

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AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak? 2019 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri burada!
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