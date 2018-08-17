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Araçtan fırlayan kadın sürücü hayata 4 gün tutunabildi

'nın ilçesinde, araçtan fırlayarak ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 13:51
Araçtan fırlayan kadın sürücü hayata 4 gün tutunabildi

Yeniceköy Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Büşra Yağız idaresindeki 16 BTM 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan kadın sürücüsü tarlalık alana uçtu.

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Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu kritik olan genç kız 'ya sevk edildi. Burada tedavi gören Büşra Yağız'dan 4 gün sonra acı haber geldi. Hastanede bu sabah hayatını kaybeden Yağız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Otogardaki bayram hareketliliği havadan görüntülendi

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Araçtan fırlayan kadın sürücü hayata 4 gün tutunabildi
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