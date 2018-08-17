Aynı binada bir günde iki yangın

İlçenin Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Caddesi'nde yer alan bir apartmanın 4. katındaki Hacı Erdem'in oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede içerideki eşyalara sıçrayan alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu yangında dairede hasar oluştu.

Söz konusu yangından bir süre sonra aynı binanın 2. katında oturan İbrahim Şanlı'ya ait dairede elektrik kontağından yangın başladı.

Yangında çıkan dumanlar sebebiyle merdivenden inemeyen 2 kişi üst katlarda mahsur kaldı.

Bu kişiler olay yerine gelen itfaiye görevlilerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince müdahale edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Şanlı'nın dairesinde hasar oluştu.

Her iki yangın sebebiyle apartman sakinleri de endişeli anlar yaşadı.