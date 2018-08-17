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Bakırköy'de sı: 3 yaralı

Bakırköy'de meydana gelen sında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 07:46 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 07:46
Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi İskelesi mevkisinde güney istikametinde seyreden Sinan D. idaresindeki 34 LZ 2911 plakalı otomobil, park halindeki 34 TAU 63 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi kaldırıma savruldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

nedeniyle araçta sıkışan taksi şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Sinan D. ve yanındaki kişi ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı çevredeki hastanelere götürdü. Bu kişilerden Sinan D. ve taksi sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi güney istikametinde trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

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Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı
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