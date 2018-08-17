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Büyük 10 yıl içinde

ZEYNEL YAMAN ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Büyük deprem 10 yıl içinde
Resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişinin öldüğü Büyük Marmara i'nin üzerinden 19 yıl geçti. Bilim insanları, şimdi beklenen Büyük Depremi'ne hazırlanıyor. 17 Ağustos'ta yaşanan büyük felaketin bir benzerinin önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşme olasılığı en fazla yüzde 80. Beklenen şiddet de en az 7.2. Can kayıplarını ve hasarı en aza indirmek için çok ciddi tedbirler alınıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener "Maalesef depremden kaçış yok. Bizim depremle ilgili toplum olarak sorunumuz, çabuk unutuyoruz. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise " bugün de olabilir 20 sene sonra da olabilir ama 99 depreminden sonra 30 yıl içinde olacağı yönünde yüzde 50-80 arası ihtimal var" diye konuştu.
PROF. ÖZENER: 'nin 7 gün 24 saat kalp atışını dinliyoruz. Fayın özelliklerini öğrendik. En az 7.2 şiddetinde olacak depremi bekliyoruz. Bu şiddette 1-2 tane farklı deprem de olur ama bunların arasında 50 yıl da olabilir. Çok dinamik bir ülkede yaşıyoruz
PROF. TÜYSÜZ: Depremin mahalle bazında nereleri ne kadar etkileyeceği belli. tehlike haritaları hazırlandı. kentsel dönüşüme 2018 bütçesinden 1 milyar lira pay ayırdı. "Acil Toplanma Alanları" çalışması bitti. Köprü, viyadük ve hizmet binaları güçlendirildi. , ELER dinamik deprem hasar kayıp sistemini kurdu. Tatbikatlara yılda ortalama 700 bin kişi katıldı.
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Büyük deprem 10 yıl içinde
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