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mesajları burada! En güzel resimli - Dualı mesajlar

Hayırlı lar! En güzel ile uzaktaki sevdiklerinizin mutlu edin... Hep birlikte, alemi için en mübarek günler arasında yer alan Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sabah.com.tr olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güzel nı sizler için hazırladık. Siz de sevdiklerinize, arkadaşlarınıza en güzel Cuma mesajlarını göndererek onlara kendinizi hatırlatabilirsiniz. İşte birbirinden anlamlı Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 17.8.2018 02:06 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 02:07
Cuma mesajları burada! En güzel resimli Cuma günü mesajları - Dualı mesajlar

alemi, Mübarek Kurban bayramı öncesi son gününe ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bayram öncesi bu Cuma gününde bayramlarda olduğu gibi sevenler, akrabalar, dostalar birbirleriyle güzel paylaşacaklar. sabah.com.tr olarak sizin için en güzel ve paylaşıma uygun kısa Cuma mesajlarını derledik...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı cumalar.

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Cuma mesajları burada! En güzel resimli Cuma günü mesajları - Dualı mesajlar (17 Ağustos 2018)

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Cuma mesajları burada! En güzel resimli Cuma günü mesajları - Dualı mesajlar
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