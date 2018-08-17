Cuma mesajları burada! En güzel resimli Cuma günü mesajları - Dualı mesajlar

İslam alemi, Mübarek Kurban bayramı öncesi son Cuma gününe ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bayram öncesi bu Cuma gününde bayramlarda olduğu gibi sevenler, akrabalar, dostalar birbirleriyle güzel Cuma mesajları paylaşacaklar. sabah.com.tr olarak sizin için en güzel ve paylaşıma uygun kısa Cuma mesajlarını derledik...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı cumalar.

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