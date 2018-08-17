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Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası

'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, güneş paneli ve damlama sulama sistemi kurulmuş Hint keneviri ekili tarla ortaya çıkarıldı. Tarlada 4 bin 572 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 05:48
Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası

Jandarma Asayiş ve Narkotik timleri, Güzelçamlı Sivritepe bölgesindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği ve kurutularak esrara dönüştürüldüğü bilgisini aldı. Dün öğle saatlerinde operasyon yapan ekipler, R.C. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı.

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Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası
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