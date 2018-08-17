Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, güneş paneli ve damlama sulama sistemi kurulmuş Hint keneviri ekili tarla ortaya çıkarıldı. Tarlada 4 bin 572 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 16.8.2018 18:56Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 05:48
Jandarma Asayiş ve Narkotik timleri, Güzelçamlı Sivritepe bölgesindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği ve kurutularak esrara dönüştürüldüğü bilgisini aldı. Dün öğle saatlerinde operasyon yapan ekipler, R.C. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı.