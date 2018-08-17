Ödüllü türk şef yaşam savaşında

41 yaşındaki gastronomi hocası Nejdet Dokur, 27 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitti. Bir önceki görev yeri olan Adıyaman Üniversitesi çok sayıda yarışmada başarılar elde eden, yurtiçi ve yurtdışında ödülleri bulunan Dokur, Khosan Road bölgesinde kaldığı otel odasında gece uyandı ve su içmek istedi. Yaklaşık 7 yıldır kalça kemiğindeki rahatsızlığı nedeniyle koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalan Nejdet Dokur, dengesini kaybederek düştü ve başını sehpaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafatasında kırık oluşan Nejdet Dokur beyin kanaması geçirdi. Otel görevlilerince Saint Louis Hastanesi'ne yetiştirilen Dokur'un kırılan kafatası kemiğinin beyin sapına saplandığı saptanınca hemen ameliyata alındı. Zorlu ameliyatın ardından, enfeksiyon kapmaması için 7 gün boyunca Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam savaşı veren genç akademisyen hayati tehlikeyi atlattı.





AMBULANS UÇAK ŞARTI



13 Ağustos'ta Türkiye'ye dönüş yapmayı planlarken, geçirdiği talihsiz kaza ile hayatı kabusa dönen Nejdet Dokur'un yanına ablası ve eniştesi gitti. Dokur hayati tehlikeyi atlatsa da bu kez tedavisinin devamı ve Türkiye'ye dönüşü ile ilgili sıkıntı yaşıyor. İlk 7 gün için hastaneye 51 bin TL ödeme yapan aile, özel sigortaları olmadığı için her gün giderek artan masraflarla başa çıkmaya çalışıyor. Dokur'a taburcu olabileceği belirtildi ancak Türkiye'ye dönebilmesi ya Tayland'da uzun süre tedavi altında kalması gerektiği yada ülkesine sadece 'ambulans uçak'la dönebileceği aktarıldı. Taylandlı yetkililer 175 bin TL karşılığında ambulans uçak karşılayabileceklerini belirtse de akademisyenin bunu karşılayacak gücü olmadığından Ankara ile irtibata geçilerek Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istendi. Ailenin avukatı Ozan yıldız, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü ile yazışmaları başlattı.



BAYRAM ÖNCESİ GELMESİNİ İSTİYORUZ



Süreçle ilgili SABAH'a konuşan avukat Ozan Yıldız, "En büyük tutkusu dünya mutfakları ve baharatlar. Hem Tayland mutfağını yerinde görmek hem de kalça kemiğindeki rahatsızlık için Çin tıbbını araştırmak için bu ülkeye gitmişti. Hayati tehlikesi yok. Ama bir an önce Türkiye'ye getirilerek tedavisine burada devam edilmesini istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yardımıyla kendisini Kurban Bayramı tatili öncesinde ülkemize sevk edilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.