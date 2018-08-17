Öğretmen mazeret tayin sonuçları açıklandı! - MEB 2018 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları

Öğretmenleri yakından ilgilendiren son dakika haberi! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği (tayin) sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Atamaları gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 28 Ağustos tarihinde yapılacak.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Öğretmenler, ilgili mazeret tayini sonuçlarını atama.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuçları öğrenmek için T.C. kimlik numaralarını girmek yeterli.

MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU ALACAK

MEB, Bakanlığa bağlı okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin takvimi yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu takvime göre başvurular 12-18 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak.

Bakanlığın yayımlamış olduğu takvim şu şekilde: