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Öğretmen mazeret ı açıklandı! - 2018 mazerete bağlı

, öğretmen mazerete bağlı nı açıkladı. tarafından sonuçlarının açıklandığı yer değişikliği sonuçlarının başvuruları 10 ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Böylece, öğretmenlerin mazeret ı belli oldu. İşte MEB 2018 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.8.2018 14:41
Öğretmen mazeret tayin sonuçları açıklandı! - MEB 2018 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları

Öğretmenleri yakından ilgilendiren haberi! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği (tayin) sonuçları tarafından bugün açıklandı. Atamaları gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 28 Ağustos tarihinde yapılacak.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

, öğretmenlerin mazerete bağlı nı resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Öğretmenler, ilgili mazeret tayini sonuçlarını atama.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuçları öğrenmek için T.C. kimlik numaralarını girmek yeterli.

MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU ALACAK

MEB, Bakanlığa bağlı okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin takvimi yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu takvime göre başvurular 12-18 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak.

Bakanlığın yayımlamış olduğu takvim şu şekilde:

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Öğretmen mazeret tayin sonuçları açıklandı! - MEB 2018 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları
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