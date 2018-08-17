Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Kazada sürücü ile eşi ve kızı yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 17:15
Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Hayri Özer (52) idaresindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, - karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde Özer (48) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN