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sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? Sayısal Loto en çok çıkan numaralar!

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar bir haftadır devreden nı merak ediyor. Çarşamba akşamı 1140. kez gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye 884.609,94 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 82 olmuş ve bu kişiler 4.544,55 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Sayısal Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? En çok çıkan numaralar neler?

Giriş Tarihi: 17.8.2018 10:47
Sayısal Loto sonuçları 18 Ağustos ne zaman saat kaçta çekilecek? Sayısal Loto en çok çıkan numaralar!

sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen çekilişle birlikte Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı. Sayısal Loto çekilişi, Cumartesi 2018 tarihinde Ankara'da İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 18 Ağustos ne zaman saat kaçta çekilecek? Sayısal Loto en çok çıkan numaralar!
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