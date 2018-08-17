Su sırası cinayeti

Malatya
'da Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesinde çiftçilik yapan Hasan Basri Olgun (53) ile amcası Hasan Olgun (57), önceki gün tarlalarını sulamak istedi. Ancak kimin önce tarlasını sulayacağı hakkında aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce amca Hasan Basri Olgun, yanında bulunan av tüfeği ile yeğeni Hasan Olgun'a ateş açarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hasan Olgun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan Hasan Basri Olgun'u arıyor.